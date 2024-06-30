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Sofraların vazgeçilmez lezzeti tahinli pide

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 10:14
Konya'da odun ateşinde pişirilen tahinli pide sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Konyalıların özenle tükettiği tahinli pidenin hazırlanışını sizler için görüntüledik. Ekibimiz bu işin mutfağına girdi ve tahinli pidenin tüm aşamalarını kayıt altına aldı.
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