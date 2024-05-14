14 Mayıs 2024, Salı
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14 Mayıs seçimlerinin 1’inci yıl dönümü
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin üzerinden bir yıl geçti. Seçimlerde oyların yüzde 49'unu alan Cumhur İttifakı, parlamentoda çoğunluğu sağladı. İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimini ise bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. İşte 14 Mayıs seçim sürecine giden yolda yaşananlar ve Cumhur İttifakı'nın sandıktan çıkan zaferi...