Semaverin üretim yolculuğu

Çay demlemek sanattır. Bu sanatın en önemli öğerinden biri de semaver. Semaverde demlenen çay, dost sohbetlerinin, aile pikniklerinin olmazsa olmazı. Demleme yöntemi ile çaya lezzet katan semaver üretim sürecinde bir çok işlemden geçiyor. Semaver çayının soframıza uzanan yolculuğunu gelin beraber izleyelim.