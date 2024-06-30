30 Haziran 2024, Pazar
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Ömrünü deniz kaplumbağalarına adadı
Şimdi sırada deniz kaplumbağaları ile geçen bir ömrün hikayesi var. Bilim insanı Prof. Dr. Yakup Kaska 35 yıldır hem Türkiye'de hemde yurt dışında araştırma yapıyor. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim.