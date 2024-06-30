30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ömrünü deniz kaplumbağalarına adadı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2024 10:03
Şimdi sırada deniz kaplumbağaları ile geçen bir ömrün hikayesi var. Bilim insanı Prof. Dr. Yakup Kaska 35 yıldır hem Türkiye'de hemde yurt dışında araştırma yapıyor. Gelin şimdi onun hikayesine kulak verelim.
Ömrünü deniz kaplumbağalarına adadı
Ömrünü deniz kaplumbağalarına adadı
Semaverin üretim yolculuğu
Semaverin üretim yolculuğu
Denizde 1 kilometrelik Türk bayrağı açıldı!
Denizde 1 kilometrelik Türk bayrağı açıldı!
Rayların üzerinde kadınlar saç başa kavga etti!
Rayların üzerinde kadınlar saç başa kavga etti!
Karadeniz’de balık avlayan su samuru!
Karadeniz’de balık avlayan su samuru!
Geyik telef oldu araç hurdaya döndü!
Geyik telef oldu araç hurdaya döndü!
Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
TSK’dan İzmir yangınını söndürmek için destek!
TSK'dan İzmir yangınını söndürmek için destek!
İzmir’de üç noktada yangın!
İzmir'de üç noktada yangın!
İnşaat alanında toprak kayması!
İnşaat alanında toprak kayması!
Deniz manzaralı mağarasında keyif çatıyor!
Deniz manzaralı mağarasında keyif çatıyor!
Kontrolden çıkan cip polis otosu ile iki araca çarptı
Kontrolden çıkan cip polis otosu ile iki araca çarptı
Daha Fazla Video Göster