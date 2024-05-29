29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Almanya’nın gizli gerçeği: Derin devlet! 31 yıldır dinmeyen acı: Solingen
Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan genç ailesinin beş bireyi hayatını kaybetti. Aradan geçen 31 yıla rağmen acılar hala taze. Almanya'da ırkçılığın tarihi ise bir hayli eski. Ancak son dönemde, hızla artan nefret suçu, ülkede yaşayan yabancıları tedirgin ediyor. Uzmanlar, Almanya'da özellikle devletin en kritik birimlerinde aşırı sağcı ve Neo-Nazi yapılanmalar olduğuna işaret ediyor. Peki bu yapılanmaları kim ya da kimler koruyor? Detaylar özel dosya haberimizde...