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GÜNDEM ÖZEL | Suriye’nin toprak bütünlüğü nasıl sağlanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 00:36
A Haber’de 7 Temmuz Pazar günü yayınlanan Gündem Özel’de; “Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Suriye’nin toprak bütünlüğü nasıl sağlanacak? Erdoğan Esad görüşmesini kimler istemiyor? Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenler kim? İran ABD ile barışır mı? Kayseri provokasyonu nasıl yönetildi? Sığınmacıların dönüşü nasıl gerçekleşecek? “ sorularına yanıt arandı.
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Suriye’nin toprak bütünlüğü nasıl sağlanacak?
Suriye’nin toprak bütünlüğü nasıl sağlanacak?
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