GÜNDEM ÖZEL | Suriye’nin toprak bütünlüğü nasıl sağlanacak?

A Haber’de 7 Temmuz Pazar günü yayınlanan Gündem Özel’de; “Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Suriye’nin toprak bütünlüğü nasıl sağlanacak? Erdoğan Esad görüşmesini kimler istemiyor? Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenler kim? İran ABD ile barışır mı? Kayseri provokasyonu nasıl yönetildi? Sığınmacıların dönüşü nasıl gerçekleşecek? “ sorularına yanıt arandı.

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