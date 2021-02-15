A Haber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında bu hafta (14 Şubat 2021) TSK’nın başlattığı Gara operasyonu, PKK’nın Gara’da 13 Türk vatandaşını şehit etmesi olayı, CHP-HDP ilişkisi, ABD ile yaşanan F-35 ve S-400 krizi masaya yatırıldı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güneş, Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, BAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Askeri Stratejist İbrahim Keleş gündeme dair soruları A Haber’de yorumladılar. İşte “Canan Barlas ile Gündem” programının tamamı…

A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta (14 Şubat 2021) TSK'nın başlattığı Gara operasyonu, PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit etmesi olayı, CHP-HDP ilişkisi, ABD ile yaşanan F-35 ve S-400 krizi masaya yatırıldı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güneş, Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, BAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Askeri Stratejist İbrahim Keleş gündeme dair soruları A Haber'de yorumladılar. İşte "Canan Barlas ile Gündem" programının tamamı…