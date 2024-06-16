16 Haziran 2024, Pazar
Denizli'de bayram arefesinde dehşet! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiye pompalı tüfekle kurşun yağdırdı | Sırra kadem bastı
Kurban Bayramı'na artık sayılı saatler kala Denizli'de kan donduran dehşet yaşandı. Eski eşi Meral Tınaztepe'nin işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Şeref Çetin, aracında bulundurduğu pompalı tüfeğe sarıldı. Öfkeli eski koca, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı.
Giriş: 16.06.2024 01:21 Güncelleme: 16.06.2024 01:44
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