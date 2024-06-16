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Denizli'de bayram arefesinde dehşet! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiye pompalı tüfekle kurşun yağdırdı | Sırra kadem bastı

Kurban Bayramı'na artık sayılı saatler kala Denizli'de kan donduran dehşet yaşandı. Eski eşi Meral Tınaztepe'nin işlettiği büfenin önüne otomobiliyle gelen Şeref Ç. ile burada bulunan Musa Ayaz arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Şeref Çetin, aracında bulundurduğu pompalı tüfeğe sarıldı. Öfkeli eski koca, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı.

Giriş: 16.06.2024 01:21 Güncelleme: 16.06.2024 01:44
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Denizli’de bayram arifesinde dehşet! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle kurşun yağdırdı | Sırra kadem bastı

Kurban Bayramı'na artık sayılı saatler kala Denizli'de kan donduran dehşet yaşandı.

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Denizli’de bayram arifesinde dehşet! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle kurşun yağdırdı | Sırra kadem bastı

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokakta meydana geldi.

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Denizli’de bayram arifesinde dehşet! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle kurşun yağdırdı | Sırra kadem bastı

Edinilen bilgiye göre; Şeref Çetin, 20 AES 85 plakalı otomobiliyle bir süre önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği büfeye geldi. Burada eski eşi ve onunla dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı iddia edilen Musa Ayaz (45) ile tartışan Şeref Çetin, tartışmanın büyümesi sonucu aracında bulundurduğu pompalı tüfeğe sarıldı.

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Denizli’de bayram arifesinde dehşet! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle kurşun yağdırdı | Sırra kadem bastı

Eski kocasının tüfekle üzerlerine doğru geldiğini gören Meral Tınastepe ve Musa Ayaz, büfe ile yanında bulunan kıraathanenin arkasında bulunan boş araziye doğru kaçmaya başladı.

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Denizli’de bayram arifesinde dehşet! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle kurşun yağdırdı | Sırra kadem bastı

ÇİFTE POMPALI TÜFEKLE 4 EL ATEŞ ETTİ

Öfkeli eski koca, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı. Sağ kolu ve göğsüne 2 kurşun isabet eden Musa Ayaz, olay yerinde hayatını kaybederken; yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ulaştığında kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.