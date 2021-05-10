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Canan Barlas ile Gündem | Kudüs'te ve Mescid-i Aksa’da büyük gerilim | İsrail'in "kıyamet senaryosu" mu? - 09.05.2021

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Giriş: 10.05.2021 01:07
Güncelleme:10.05.2021 01:11
"Canan Barlas ile Gündem" 9 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Kudüs'te ve Mescid-i Aksa’da büyük gerilim! İsrail'in 'kıyamet senaryosu' mu? CHP'de '650 milyon TL' krizi! CHP kimlere ne kadar para aktardı? Türkiye’nin terörle mücadelesinde yerinde imha stratejisi ve Bill Gates'in 2030 planı ne? gibi gündemdeki kritik konular ele alındı. Programda MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Uluslararası Hukuku Uzmanı Dr. Emete Gözügüzelli önemli yorumlarda bulundular. Programın tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirisiz…
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Canan Barlas ile Gündem | Kudüs'te büyük gerilim
Canan Barlas ile Gündem | Kudüs'te büyük gerilim
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Canan Barlas ile Gündem I
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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