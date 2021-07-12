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Canan Barlas ile Gündem | FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı? | Zülfü Livaneli'den tepki çeken "FETÖ" açıklaması - 11.07.2021

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Giriş: 12.07.2021 00:16
Güncelleme:12.07.2021 01:36
A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında bu hafta ( 11 Temmuz 2021) FETÖ'nün kalleş 15 Temmuz darbe girişimi ve perde arkasında yaşanan gelişmeler yorumlandı. Programda; 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neredeydi? sorusu soruldu. Öte yandan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın gizli kasası nerede? Tosuncuk'un ifadesinden çarpıcı detaylar deşifre edildi. Bir başka gündeme oturan başlık; Zülfü Livaneli’nin tepki çeken “FETÖ” açıklaması irdelendi. Canan Barlas ile Gündem programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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