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Canan Barlas ile Gündem | 2023'e doğru 'örtülü plan' ne?

A Haber
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Giriş: 05.07.2021 02:03
Güncelleme:05.07.2021 02:03
A Haber ekranında her pazar yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem' programında bu hafta çarpıcı konular ele alındı. 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucu Mehmet Aydın, Brezilya'dan Türkiye'ye nasıl getirildi? Operasyonun perde arkasında ne var? CHP ve İYİ Parti algı siyasetiyle neyi hedefliyor? Muhalefetin ajans siyasetinin arkasındaki güç ya da güçler kim? Koronavirüs salgınında son durum ne? Tüm bu sorular 4 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan programda yanıt buldu. Programımızı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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