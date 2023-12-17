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"Vatana İhanet" A Haber belgeseli

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 00:37
"Vatana İhanet" belgeseli 16 ARALIK 2023 CUMARTESİ akşamı A Haber'de yayınlandı. Belgeselde, Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kumandalı ihanet şebekelerince geleceğine nasıl kastedildiği gerçeği işlendi. Siyasi, askeri ve ekonomik kaosun perde arkasında seçilmiş hükümete uygulanan kumpaslar- operasyonlar etraflıca ele alındı. Peki Cumhuriyet tarihinin en karanlık kumpası nasıl kuruldu? FETÖ'nün 15 Temmuz'un provası 17-25 Aralık'ta aslında ne oldu? İşte belgeselin detayları...
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