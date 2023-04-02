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A Haber'den yeni belgesel: "Asrın Felaketi"

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Giriş: 02.04.2023 07:42
A Haber, belgeseller serisine bir yenisini daha ekledi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. İşte A Haber’de yayınlanan “Asrın Felaketi” başlıklı belgesel
A Haber’den yeni belgesel: Asrın Felaketi
A Haber'den yeni belgesel: "Asrın Felaketi"
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