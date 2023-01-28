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A Haber'den yeni belgesel: “Çarpıtma”

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Giriş: 28.01.2023 00:18
A Haber, belgeseller serisine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin hakikati anlatan kanalı A Haber, siyaset ve sosyal medya sahnesinde “Çarpıtma, propaganda ve dezenformasyonun birleştiği noktada insanlar nasıl bir yalana inandırılıyor?” cümlesini derinlemesine işledi. İşte A Haber’de yayınlanan “Çarpıtma” başlıklı belgeseli…

A Haber belgeseli: “Çarpıtma”
A Haber belgeseli: “Çarpıtma”
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