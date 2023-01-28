A Haber'den yeni belgesel: “Çarpıtma”

A Haber, belgeseller serisine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin hakikati anlatan kanalı A Haber, siyaset ve sosyal medya sahnesinde “Çarpıtma, propaganda ve dezenformasyonun birleştiği noktada insanlar nasıl bir yalana inandırılıyor?” cümlesini derinlemesine işledi. İşte A Haber’de yayınlanan “Çarpıtma” başlıklı belgeseli…