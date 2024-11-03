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“Büyük Türkiye Yürüyüşü” belgeseli A Haber’de

“Büyük Türkiye Yürüyüşü” belgeseli A Haber’de

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Giriş: 03.11.2024 20:26
Güncelleme:03.11.2024 20:30
AK Parti'nin ilk iktidara geldiği tarih 3 Kasım 2002. Yani bundan tam 22 yıl önce… İşte AK Parti iktidarı ile Türkiye'nin değişim ve gelişimini anlatan "Büyük Türkiye Yürüyüşü" belgeseli...
Büyük Türkiye Yürüyüşü belgeseli A Haber’de
“Büyük Türkiye Yürüyüşü” belgeseli A Haber’de
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