10 Mart 2024, Pazar
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A Haber Özel 12 Mart Belgeseli!
12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükümeti istifaya zorlamıştı. Türk demokrasi tarihinde, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" olarak anılan 12 Mart 1971 muhtırasının üzerinden 52 yıl geçti. İşte o dönem neler yaşandığını gözler önüne seren 12 Mart Belgeseli...