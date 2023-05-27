A Haber Türkiye Yüzyılı belgeseli

Türkiye tarihinin 21 yıllık süresinde sayısız eserler katan Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti, yapılamaz denilen birçok projeyi başararak Türk vatandaşlarının hizmetine sundu. Ancak, Türkiye’ye yönelik sayısız operasyon ve darbe girişimleri ile ülkemizdeki değerleri engellemeye çalışan muhalefet ve terör örgütleri gibi odakların üstesinden gelmeyi başaran Başkan Erdoğan, ‘Büyük Türkiye’ yolunda milleti ile birlik ve beraberlik içerisinde adım atmaya devam etti. 21 yılda sayısız hizmetin yanı sıra, kimsenin hakkının çiğnenmemesi, özgürlüğünün sınırlanmaması, hayat biçimine müdahale edilmemesi için dimdik ve kararlı bir biçimde yönetim şekli sergilendi. İşte A Haber’de yayınlanan ‘Türkiye Yüzyılı’ belgeseli…