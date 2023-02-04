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A Haber “Hatırla 2013” belgeseli | Gezi Olayları ve perde arkası

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Giriş: 04.02.2023 00:48
Türkiye’nin gerçekleri anlatan kanalı A Haber, izleyenlerine tarihin projeksiyonunu sunan aydınlatıcı belgesel yapımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 3 Ocak 2023 Cuma akşamı yayınlanan “Hatırla 2013” belgeselinde Başkan Erdoğan özelinde Türkiye’de yaşanan siyasi süreç, AK Parti hükümetlerine yönelik girişilen darbe ve hükümeti iktidardan düşürme çabaları gözler önüne serildi. 2013’te yaşanan ve marjinal guruplar tarafından Batı’nın ortaya koyduğu senaryo ile sahnelenen ‘Gezi Olayları’nın perde arkası anlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönemde yaptığı hamlelerle kalleş tiyatronun nasıl boşa çıkarıldığı çarpıcı görüntülerle tarihi not düşüldü. Diğer yandan 2013’te dünyada yaşanan gelişmeler de belgeselde yer aldı.
A Haber “Hatırla 2013” belgeseli
A Haber “Hatırla 2013” belgeseli
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