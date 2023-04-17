Koalisyon belgeseli

Turgut Özal’ın ölümü ile birlikte Türkiye en karanlık yıllarını yaşadı. Şu anda da o karanlık yılların hevesiyle yanan bir muhalefet var. İşte o günleri hatırlatan koalisyonlu yılların belgeseli…

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