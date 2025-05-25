Her kelimesi her mısrası bir hayat dersi olan büyük bir şairin üstad Necip Fazıl Kısakürek'ün bugün vefatının yıl dönümü. Kaleme aldığı tüm eserlerinde bu milletin derdi ile dertleniyor, Allah'ı, imanı ve doğru insan olabilmeyi anlatıyordu bizlere üstad Kısakürek. Bu vesile ile bizler de Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle anıyoruz. İşte üstad Kısakürek'i anlatan çarpıcı ve kapsamlı "Üstad Necip Fazıl" Belgeseli...

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