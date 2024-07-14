Milyonlar tek yürek oldu. Ellerde Türk bayrağı, yüreklere vatan aşkı ile meydanlara indi. Milli iradeyi ölümüne savunan Başkan Erdoğan, darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye kelimenin tam anlamı ile uçurumun kıyısından döndü.

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