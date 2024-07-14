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15 Temmuz'da neler yaşandı? | “MİLLETİN ZAFERİ” BELGESELİ

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 20:16
Milyonlar tek yürek oldu. Ellerde Türk bayrağı, yüreklere vatan aşkı ile meydanlara indi. Milli iradeyi ölümüne savunan Başkan Erdoğan, darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye kelimenin tam anlamı ile uçurumun kıyısından döndü.
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