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Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat | A Haber Belgesel

Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat | A Haber Belgesel

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Giriş: 28.02.2025 02:03
A Haber, "Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat" belgeseliyle, Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecini gözler önüne seriyor. Dönemin askeri vesayetini, medya manipülasyonlarını ve milli iradeye yönelik baskıları detaylarıyla ele alan belgesel, tanıkların anlatımları ve belgelerle tarihe ışık tutuyor. 28 Şubat'ın Türkiye'ye yaşattığı siyasi ve toplumsal tahribatı hatırlatarak, demokrasi mücadelesinin önemini bir kez daha vurguluyor.
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Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat | A Haber Belgesel
Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat
Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat
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