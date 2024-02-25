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28 Şubat lekesi! Postmodern darbe...

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2024 01:43
28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan MGK toplantısının ardından açıklanan kararlar Türkiye için karanlık bir dönemin başladığını ilan ediyordu. Tarihe ''postmodern darbe'' olarak geçen 28 Şubat'ın yaraları yıllarca sürecek, başörtülü öğrenciler terörist muamelesi görerek üniversitelere alınmayacaktı. İkna odalarında bastırılmaya çalışılan hür iradeler, milletin değerlerine karşı takınılan küstah tavır ve 28 Şubat'ın silsilesi olarak Türk milletinin kalbini yaralayan artçı depremler... Bütün bu garabet karşısında umudunu kaybeden çoktu elbette ama tek bir ihtimali olanların hikayesi ve iradesi de vardı. Öyle sarsılmaz bir iradeydi ki bu ''muhtar bile olamaz'' denilmesine rağmen haklılığın verdiği kutsal meşale ona köhnemiş düzeni değiştirmenin önünü açacaktı. A Haber, ''Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat Belgeseli''nde tüm çıplaklığıyla süreci anlattı. İşte tarihimizdeki kara lekelerden olan 28 Şubat'a giden süreç ve ilerleyen yıllardaki tesirleri...
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28 Şubat lekesi! Postmodern darbe...
28 Şubat lekesi! Postmodern darbe...
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