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Bizim Hikayemiz Çanakkale

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Giriş: 18.03.2023 19:39
Güncelleme:18.03.2023 19:43
Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi. Ecdadımız bu vatan için canlarını hiçe saydı, bu bayrak için şehit oldular. Bu onların hikayesi. Bizim hikayemiz.
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