Bizim Hikayemiz Çanakkale

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi. Ecdadımız bu vatan için canlarını hiçe saydı, bu bayrak için şehit oldular. Bu onların hikayesi. Bizim hikayemiz.