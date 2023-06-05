A Haber “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ Belgeseli” izle

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü İstanbul'un fethinin 570. yıldönümü kutlandı. 53 gün süren bir kuşatmanın ardından Fatih Sultan Mehmed ve ordusu, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti. Bu olay ile birlikte dünya tarihinin akışı değişti ve Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başladı. 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun doğu kanadı olan Bizans İmparatorluğu, İstanbul'un alınması ile parçalandı. Bu kapsamda A HABER’de 29 Mayıs'ın anlam ve önemine anlatan “Fatih Sultan Mehmed: Yeni Çağ” belgeseli yayınlandı.