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27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007'de ne oldu? E-Muhtıra nedir? .

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 01:15
Türk siyasi hayatında 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve tarihe 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıl dönümü geride kaldı. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan o belgesel... .
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