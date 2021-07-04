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Arka Plan | 'Yalan Siyaseti'nin küresel ayağı ne?

A Haber
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Giriş: 04.07.2021 01:33
Güncelleme:04.07.2021 01:34
Kerim Ulak'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Arka Plan" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları uzman konuklarla değerlendirildi. Milli iradayi hedef alan girişimler nereden yönetiliyor? Yalan siyasetinin küresel ayağı ne? Organize yalanlar nasıl milli güvenlik sorunu haline geldi? Yalanların hedefi siyasi iktidar mı? Tüm bu soruların yanıt bulduğu 3 Temmuz 2021 tarihli programımızı sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
Arka Plan | 'Yalan Siyaseti'nin küresel ayağı ne?
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Arka Plan
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Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
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