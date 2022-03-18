Arka Plan - Rus ordusu Kiev’i çevreledi mi?

Hikmet Öztürk sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda Kiev'e saldırı hazırlığı hedef saptırma mı? Kiev cephesinde neler oluyor? Rus birlikleri nerede hazırlanıyor? Rus ordusu Kiev'i çevreledi mi? Putin'in asıl planı ne? 1986'daki senaryo yeniden devreye girer mi? soruları ele alındı. 17 Mart 2022 – Perşembe günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.