03 Aralık 2021, Cuma
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Arka Plan - PKK elebaşı Duran'ın "Kalkan"ı düştü!
Hikmet Öztürk sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında gündemin öne çıkan başlıkları konuşuldu. Programa konuk olan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı MİT operasyonunun perde arkasını anlattı. 02 Aralık 2021 - Perşembe günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
Hikmet Öztürk sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında gündemin öne çıkan başlıkları konuşuldu.
Programa konuk olan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı MİT operasyonunun perde arkasını anlattı. 02 Aralık 2021 - Perşembe günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.