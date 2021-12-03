03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - PKK elebaşı Duran'ın "Kalkan"ı düştü!

Arka Plan - PKK elebaşı Duran'ın "Kalkan"ı düştü!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2021 01:37
Güncelleme:03.12.2021 01:38
Hikmet Öztürk sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında gündemin öne çıkan başlıkları konuşuldu. Programa konuk olan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı MİT operasyonunun perde arkasını anlattı. 02 Aralık 2021 - Perşembe günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Hikmet Öztürk sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında gündemin öne çıkan başlıkları konuşuldu.

Programa konuk olan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalandığı MİT operasyonunun perde arkasını anlattı. 02 Aralık 2021 - Perşembe günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

PKK elebaşı Duran’ın Kalkanı düştü!
"PKK elebaşı Duran'ın "Kalkan"ı düştü!"
Arka Plan | İşte “Türk ekonomisine sabotaj”ın arka planı...
Arka Plan | İşte “Türk ekonomisine sabotaj”ın arka planı...
Kılıçdaroğlu’nun Helalleşme mesajı hangi planın parçası?
Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" mesajı hangi planın parçası?
İYİ Partili Türkkan’ın vekilliği düşürülür mü?
İYİ Partili Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü?
Arka Plan - Millet İttifakı’nda kaos mu hakim?
Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi!
Arka Plan | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi!
Arka Plan | ’Yalan Siyaseti’nin küresel ayağı ne?
Arka Plan | 'Yalan Siyaseti'nin küresel ayağı ne?
Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?
Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?
Arka Plan - Toplumsal kaos planlayan ’’etki ajanları’’ kimler?
Arka Plan - Toplumsal kaos planlayan ''etki ajanları'' kimler?
Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı
Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı
Daha Fazla Video Göster