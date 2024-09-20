20 Eylül 2024, Cuma
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Arka Plan - İsrail-Hizbullah savaşı başladı mı?
A Haber’de 19 Eylül Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "17 Eylül İsrail dijital terörünün kodları? Adım adım siber terör nasıl geldi? MOSSAD o cihazlara nasıl erişti? A Haber cihaz patlamasının hangi detaylarına ulaştı? Lübnan'daki soruşturma raporunda neler yazıyor? A Haber cihaz patlamasının detaylarına ulaştı mı? Nasrallah telofonlar konusunda uyarmış mıydı? 3. saldırı cep telefonundan mı olacak? "1 saniyede bölgeyi yakarım" mesajı mı? Elektronik cihazlar "ayaklı bomba" mı? Bundan sonra herkes, her yerde hedef mi? "Dijital kurşun"ların hedefinde ne var? 3. dünya savaşı için "siber prova" mı? TV-telefon-bilgisayar patlayabilir mi? Tek tuşla dünya savaşı çıkabilir mi? Hepimiz saatli bomba ile mi yaşıyoruz? Bütün telefonlar her an patlayabilir mi? İsrail-Hizbullah savaşı başladı mı? Narin'in ölüm sebebi belli oldu! sorularına yanıt arandı..