A Haber’de 1 Mayıs Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "İBB'ye 3. dalga operasyon mu geliyor?, CHP kamera bantlama-bavul olayıyla çalkalanıyor, İmamoğlu'na güvenlik kamerası kapattıran sır ne?, Özel: Çorbacıda bile kamera bantlıyoruz, O otel İmamoğlu'nun gizli üssü mü?, Başkan "gizli görüşme üsleri" nerede?, Türkiye o bavullara kilitlendi, içinde ne var?, Turpun büyüğü ne, soruşturma nereye uzanır?, Bavullarla para mı dağıtıldı? Ne gizleniyor?, Tanık olan isimler tehdit mi ediliyor?, KKTC'de sendikalarda yeni provokasyon, CHP'li Adnan Beker'in aracı polisi yaraladı, Polisin üzerine süren CHP şoförüne ev hapsi, CHP nasıl bir provokasyon silsilesi peşinde?" sorularına cevap arandı.