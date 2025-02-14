Büyük katliamın ikinci aşaması mı?

14 Şubat 2025, Cuma
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"Büyük katliam"ın ikinci aşaması mı?
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 13 Şubat tarihli yayınında "Asya-Pasifik'te "Türkiye etkisi" artıyor, Yer: Malezya... Togg içinde renkli diyalog, Küresel istikrarda "Ankara etkisi", Gazzeliler cumartesi ne bekliyor?, "Büyük katliam"ın ikinci aşaması mı?, Ukrayna'dan Trump'a rest mi?, ABD'den Ukrayna'da "Böl-Parçala-Yönet" mi?" başlıkları ele alındı.