28 Şubat 2025, Cuma

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Silah bırakma sürecine nasıl gelindi?

“Silah bırakma” sürecine nasıl gelindi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 00:09
A Haber’de 27 Şubat Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “PKK’nın fesih süreci nasıl işleyecek? Adım adım silah bırakma nasıl olacak? PKK feshedildiğini ne zaman açıklar? “Kandıl kadrosu” çağrıya ne diyecek? PKK’nın “kandil kadrosu” şu an nerede? PKK’nın hangi kanadı, ne kadar alacak? “Silah bırakma” sürecine nasıl gelindi? İmralı’nın çağrısına kim ne dedi? 40 yıllık terörün maliyeti ne oldu?” sorularına yanıt arandı.
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Silah bırakma sürecine nasıl gelindi?
Silah bırakma sürecine nasıl gelindi?
“Silah bırakma” sürecine nasıl gelindi?
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