Haber’de 6 Mart Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "ABD vs Çin: Tarihin en büyük savaşı mı?, Amerika mı güçlü, Çin mi güçlü?, Pimi çekilmiş bomba: ABD-Çin gerilimi, Ekonomik sıcak savaşa mı dönecek?, ABD-Çin savaşı: Yeni bir dünya düzeni mi?, Çin ABD'yi vuracak füzeyi üretti mi?, Dünyada işgaller dönemi: Kim ne yapacak?, Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?, Trump neden altın kubbe yapmak istiyor?, ABD'li bakandan haçlı seferi mesajı mı?, AB'den 800 milyar Euro'luk savunma hamlesi" sorularına yanıt arandı..