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Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?

Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?

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Giriş: 07.03.2025 01:04
Haber’de 6 Mart Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "ABD vs Çin: Tarihin en büyük savaşı mı?, Amerika mı güçlü, Çin mi güçlü?, Pimi çekilmiş bomba: ABD-Çin gerilimi, Ekonomik sıcak savaşa mı dönecek?, ABD-Çin savaşı: Yeni bir dünya düzeni mi?, Çin ABD'yi vuracak füzeyi üretti mi?, Dünyada işgaller dönemi: Kim ne yapacak?, Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?, Trump neden altın kubbe yapmak istiyor?, ABD'li bakandan haçlı seferi mesajı mı?, AB'den 800 milyar Euro'luk savunma hamlesi" sorularına yanıt arandı..
Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?
Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?
Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?
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