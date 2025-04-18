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Yüzlerce ABD askeri Suriye’den çıkıyor

Yüzlerce ABD askeri Suriye'den çıkıyor

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Giriş: 18.04.2025 00:37
Güncelleme:18.04.2025 00:38
A Haber’de 17 Nisan Perşembe günü yayınlanan Arka Plan programında, "Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz, Trump: İran anlaşmazsa onlar için kötü olur, Trump: Zelenski zekice davranmıyor, Trump: ABD vergilerle çok zengin olacak, Meloni AB için Trump'tan ne istedi, ne aldı?, Bahçeli: CHP'ye kayyum doğru ve mümkün değil, CHP ekonomide istikrarsızlık mı hedefliyor?, Kaos kampanyası: CHP neden öncülük ediyor?, CHP'nin belirsizlik ortamı oluşturma hamleleri, İsrail ABD'ye Suriye'den çıkmasın diye yalvardı, İsrail'in Suriye planı çöküyor mu?, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu, Suriye'den ilk görüntü A Haber'de: ABD çekiliyor, NYT: Yüzlerce ABD askeri Suriye'den çıkıyor" sorularına cevap arandı.
Yüzlerce ABD askeri Suriye’den çıkıyor
Yüzlerce ABD askeri Suriye’den çıkıyor
Yüzlerce ABD askeri Suriye'den çıkıyor
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