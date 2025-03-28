A Haber’de 27 Mart Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "CHP'de olağanüstü kurultay onaylandı, CHP kurultaya kayyumla mı girecek?, Özel CHP'de tek adam mı olmak istiyor?, CHP'yi 6 Nisan'da ne bekliyor?, Özel "İmamoğlu ekibi"ni imha mı edecek?, CHP'de tekrar Kılıçdaroğlu-Özel yarışı mı?, CHP'de hangi ekip, neye hazırlanıyor?, CHP iç kaosunu sokağa mı yansıtıyor?, CHP'de "kaybeden" kim "hesap yapan" kim?, Yolsuzluk skandalı CHP'de kime yaradı?, CHP'li başkanlardan "boykot"a destek yok!, O isimler "boykot"u "boykot" mu ediyor?, "Yeşil sermaye" suçlamasından boykota, CHP'li Zeybek'i Silivri'de büyük tepki, "CHP'yi paçavraya çevirdiniz", Ailelerden CHP'li Tanrıkulu'na büyük tepki" sorularına yanıt arandı...