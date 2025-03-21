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İmamoğlu soruşturmasından son detaylar A Haber’de

İmamoğlu soruşturmasından son detaylar A Haber'de

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Giriş: 21.03.2025 01:14
A Haber’de 20 Mart Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "İBB soruşturmasından son detaylar A Haber'de, İBB soruşturması büyüyor, Nuhoğlu'nun evinde 40 milyon TL bulundu, "Gizli para kasası" Ali Nuhoğlu'mu?, Terör-yolsuzluk soruşturmasının arka planı, İmamoğlu'nun "gizli para kasaları" kim?, Yeni belgeler birazdan A Haber'de, 560 milyarlık çarkta kim, kiminle?, İşte İBB'de "usulsüz İhale"nin belgesi, Tek kalemde 14 milyar TL'lik metro ihalesi, Bu bilgiler ilk kez ve sadece A Haber'de, Özgür Özel: Evet, sokak çağrısı yapıyorum, Erdoğan: Yargının iddiasına cevapları yok, Murat Ongun'un gözatına alınma anları" sorularına yanıt arandı...
İmamoğlu soruşturmasından son detaylar A Haber’de
İmamoğlu soruşturmasından son detaylar A Haber’de
İmamoğlu soruşturmasından son detaylar A Haber'de
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