İmamoğlu soruşturmasından son detaylar A Haber’de

A Haber’de 20 Mart Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "İBB soruşturmasından son detaylar A Haber'de, İBB soruşturması büyüyor, Nuhoğlu'nun evinde 40 milyon TL bulundu, "Gizli para kasası" Ali Nuhoğlu'mu?, Terör-yolsuzluk soruşturmasının arka planı, İmamoğlu'nun "gizli para kasaları" kim?, Yeni belgeler birazdan A Haber'de, 560 milyarlık çarkta kim, kiminle?, İşte İBB'de "usulsüz İhale"nin belgesi, Tek kalemde 14 milyar TL'lik metro ihalesi, Bu bilgiler ilk kez ve sadece A Haber'de, Özgür Özel: Evet, sokak çağrısı yapıyorum, Erdoğan: Yargının iddiasına cevapları yok, Murat Ongun'un gözatına alınma anları" sorularına yanıt arandı...