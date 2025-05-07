MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim hayali kuran binlerce aday, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözünü sonuçlara çevirdi. 24 Mart – 21 Nisan tarihleri arasında alınan tercihler sonrası, MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Tercihlerin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesiyle birlikte beklenti artarken, "MSÜ tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 14:41