MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, adaylar tercih işlemlerini 18 Nisan'a kadar tamamladı. Şimdi gözler, MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?