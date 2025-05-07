Viral Galeri Viral Liste MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...

MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim hayali kuran binlerce aday, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözünü sonuçlara çevirdi. 24 Mart – 21 Nisan tarihleri arasında alınan tercihler sonrası, MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. Tercihlerin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesiyle birlikte beklenti artarken, "MSÜ tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 14:41
MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, adaylar tercih işlemlerini 18 Nisan'a kadar tamamladı. Şimdi gözler, MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek?

MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...

MSÜ Tercih Sonuçları Hangi Tarihte Açıklanacak?

MSÜ 2025 tercih sonuçları için adaylar, Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yıllara bakıldığında MSÜ tercih sonuçlarının açıklanma tarihi Mayıs ayının ikinci haftasına denk geliyor.

MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...

Öngörülere göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...

MSÜ Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları açıklandığında, adaylar yerleştirme sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Bu ekran üzerinden, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşen adaylar, sonuçları anlık olarak sorgulayabilecek.

MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...

MSÜ Yerleştirme Süreci ve 2. Aşama

Tercih sonuçlarının ardından, yerleştirme işlemleri yapılacak ve adaylar, Harp Okulları veya Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleştirilecek. Bunun ardından ise ikinci seçim aşamasına geçilecek.

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