A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 20 Şubat 2025 tarihli yayınında "İstanbullular dikkat! 30 cm kar geliyor", "Meşhur 1987 kar fırtınası tekrarlanır mı?", "Karlar düşüyor İstanbul'u ne bekliyor?", "Trump-Zelenski kavgası tam gaz", "ABD Zelenski'ye darbe mi yapacak?", "ABD Ukrayna'ya yeni lider mi arıyor?", "Avrupa silah depolarında yeller esiyor", "Amerika-Rusya imparatorluğu mu?", ve "Avrupa savaşırsa Türkiye ne yapacak?" başlıkları ele alındı...