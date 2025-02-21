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Avrupa savaşırsa Türkiye ne yapacak?

Avrupa savaşırsa Türkiye ne yapacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 00:36
Güncelleme:21.02.2025 00:42
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 20 Şubat 2025 tarihli yayınında "İstanbullular dikkat! 30 cm kar geliyor", "Meşhur 1987 kar fırtınası tekrarlanır mı?", "Karlar düşüyor İstanbul'u ne bekliyor?", "Trump-Zelenski kavgası tam gaz", "ABD Zelenski'ye darbe mi yapacak?", "ABD Ukrayna'ya yeni lider mi arıyor?", "Avrupa silah depolarında yeller esiyor", "Amerika-Rusya imparatorluğu mu?", ve "Avrupa savaşırsa Türkiye ne yapacak?" başlıkları ele alındı...
Avrupa savaşırsa Türkiye ne yapacak?
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