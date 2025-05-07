Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Orta Doğu'da tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde, çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Reuters'a konuşan güvenlik kaynaklarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), resmi diplomatik ilişkileri bulunmayan İsrail ve Suriye arasında gizli bir arka kanal oluşturduğu öne sürüldü. Söz konusu görüşmelerin, Şam yönetiminin artan İsrail saldırılarına karşı diplomatik manevra alanı yaratma çabasının bir parçası olduğu belirtiliyor.