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Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Orta Doğu'da tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde, çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Reuters'a konuşan güvenlik kaynaklarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), resmi diplomatik ilişkileri bulunmayan İsrail ve Suriye arasında gizli bir arka kanal oluşturduğu öne sürüldü. Söz konusu görüşmelerin, Şam yönetiminin artan İsrail saldırılarına karşı diplomatik manevra alanı yaratma çabasının bir parçası olduğu belirtiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 17:12
Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail ile Suriye arasında gizli bir arka kanal oluşturduğu ortaya çıktı.

Reuters'a konuşan üç ayrı kaynağa göre bu temaslar, Suriye'nin yeni yönetiminin bölgesel barış arayışları kapsamında başlatıldı. Ancak Şam'ın güvenlik temelli iyi niyet girişimlerine rağmen, İsrail Suriye'ye yönelik istikrarsızlaştırıcı saldırılarına devam ediyor.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Gizli Temaslar: Sadece Güvenlik Gündemli

Söz konusu temasların, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa'nın 13 Nisan'da Abu Dabi'ye yaptığı ziyaretten yalnızca birkaç gün sonra başladığı belirtiliyor.

Görüşmeler, şu anda yalnızca teknik ve güvenlik meselelerine odaklanmış durumda. Katılımcılar arasında BAE güvenlik yetkilileri, Suriyeli istihbaratçılar ve eski İsrailli istihbarat mensuplarının da bulunduğu bildirildi.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Suriye'ye yakın bir güvenlik kaynağı, görüşmelerin sadece "terörle mücadele" alanına odaklandığını, doğrudan İsrail işgal güçlerinin Suriye içindeki askeri faaliyetlerinin bu çerçevenin dışında kaldığını belirtti.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Şam'ın Açılımına İsrail'den Füze Yanıtı

Barışçıl ve diplomatik yollarla çözüm arayan Şam yönetimi, Yahudi toplumlarıyla doğrudan temaslar kurarken ve radikal örgütlerle mesafe koyarken, İsrail'den gelen saldırılar bu süreci sekteye uğratıyor.

Geçtiğimiz hafta İsrail, Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yalnızca 500 metre yakınına hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, bölgesel gerilimi tırmandırmanın ötesinde, diplomatik çabaları baltalamaya yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Şam yönetimi ise saldırılara sert tepki gösterdi; bu eylemleri "yabancı müdahale" olarak nitelendirerek, Suriye'nin iç işlerine karışılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

İsrail'in Gölgesindeki Mezhep Gerilimleri

İsrail'in son saldırılarından hemen önce Suriye'nin güneyinde, Dürzî ve Sünni gruplar arasında çıkan çatışmalar sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in bu olaylara verdiği "sözde koruma" tepkisiyle saldırı düzenlemesi, bölgesel mezhep dengelerini daha da hassaslaştırıyor.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Şam yönetimi ise krizi sakinleştirmek için Dürzîlerin yoğun yaşadığı Suveyda bölgesinde yerel güvenlik unsurlarını doğrudan bu topluluktan temin etme kararı aldı. Bu adım, çatışmaların sona ermesinde etkili oldu.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

ABD ve İsrail, Şam Yönetimini Kuşatma Peşinde

Reuters daha önce, İsrail'in ABD'ye baskı yaparak yeni Şam yönetiminin uluslararası alanda yalnızlaştırılmasını ve Suriye'nin merkezî yapısının zayıflatılmasını istediğini yazmıştı. Özellikle Devlet Başkanı Şaraa'nın geçmişte radikal bir örgütle ilişkili olması, bu baskılara zemin olarak sunuluyor.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Ancak aynı kaynaklar, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed'in Şaraa ile geçtiğimiz ay yaptığı uzun görüşmenin son derece olumlu geçtiğini ve Abu Dabi'nin kaygılarının bir kısmının giderildiğini aktarıyor.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

Şam: "Suriye Hiçbir Tarafa Tehdit Oluşturmayacak"

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'nin hiçbir ülkeye, İsrail dahil, tehdit oluşturmasına izin verilmeyecektir."

Bu mesaj, Şam yönetiminin dışa dönük barışçıl yaklaşımını ve bölgesel çatışmaların çözümüne yönelik yapıcı pozisyonunu net biçimde ortaya koyuyor.

Şam ile Tel Aviv arasında sessiz temas: BAE’den beklenmedik arabuluculuk

İsrail'in Saldırıları Barış Umutlarını Gölgede Bırakıyor

İsrail, uzun süredir Suriye'deki İran ve Hizbullah etkisini kırma gerekçesiyle askeri operasyonlar yürütüyor. Ancak son aylarda bu saldırılar, yeni yönetimle birlikte farklılaşan Şam politikalarına karşı açık bir baskı aracı haline geldi.

Askeri hedeflerin ötesine geçen bu saldırılar, bölgedeki kırılgan güvenlik dengesini tehdit ediyor ve diplomatik yollarla çözüm üretme çabalarına ağır darbe vuruyor.