A Haber’de 13 Mart Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "Putin ve Trump'tan ateşkes açıklaması, Putin: Ateşkeste soru işaretleri var, Trump: Putin'le konuşmayı çok isterdim, Putin-Trump görüşünce ne olacak?, Trump-Putin dünya savaşını engeller mi?, Putin "savaşa devam" mesajı mı verdi?, Putin kamuflaj giydi, cepheye gitti!, Ateşkes beklerken cephe hattı alevlendi, Putin'in elindeki büyük koz ne?, Trump askeri üniforma giyer mi?, Avrupa savunması Ankara'dan mı geçecek?, AB'nin Türk silahlarına ihtiyacı mı var?, Avrupa tetikte! Türkiye'nin planı ne?, Türk Savunma Sanayii süper güç mü oluyor?" sorularına yanıt arandı...