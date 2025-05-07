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UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler dev rövanşta! Paris Saint Germain ile Arsenal, Almanya'daki büyük finalin kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, avantajı elinde tutarken, 19 yıl sonra yeniden finale ulaşmak isteyen Arsenal kader maçına hazırlanıyor. Peki PSG - Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:32
UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin son bileti sahibini buluyor. Turnuvanın yarı final etabında Paris Saint Germain ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İngiltere'de oynanan ilk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada attığı golle 1-0 kazanan PSG, şimdi kendi sahasında final için mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar ve muhtemel 11'ler…

UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

PSG - Arsenal Maçı Ne Zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 7 Mayıs Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

PSG - Arsenal Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Muhtemel 11'ler

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli