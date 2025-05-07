07 Mayıs 2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler dev rövanşta! Paris Saint Germain ile Arsenal, Almanya'daki büyük finalin kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, avantajı elinde tutarken, 19 yıl sonra yeniden finale ulaşmak isteyen Arsenal kader maçına hazırlanıyor. Peki PSG - Arsenal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 07.05.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:32