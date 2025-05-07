UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin son bileti sahibini buluyor. Turnuvanın yarı final etabında Paris Saint Germain ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İngiltere'de oynanan ilk maçı Ousmane Dembele'nin 4. dakikada attığı golle 1-0 kazanan PSG, şimdi kendi sahasında final için mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar ve muhtemel 11'ler…