A Haber’de 24 Nisan Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "AFAD: 291 artçı deprem meydana geldi, 6.2'lik deprem öncü mü artçı mı?, Uzmanlar 'olası deprem'de ikiye bölündü, Tehlike geçti mi, 7'lik deprem mi geliyor? Beklenen büyük deprem yaşandı mı?, Fay hattında 30 cm kaymanın anlamı nedir?, İstanbul'da deprem tarihlerini sırrı ne?, Büyük deprem yaklaştı mı ertelendi mi?, Fay hattı stres mi attı stres mi biriktirdi?, Marmara'da en tehlikeli bölge neresi?, İstanbul'da tsunami tehlikesi var mı?" sorularına cevap arandı.