A Haber’de 10 Nisan Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "Türkiye İsrail'e hangi uyarılarda bulundu?, Türk askeri İsrail sınırına gidecek mi?, Türkiye-İsrail Suriye'de çatışır mı?, Trump: İran'ı gerekirse vururuz, ABD İran'ı bombalarsa ne olur?, ABD vs Çin: Tarihin en büyük savaşı mı?, ABD o harita yüzünden mi savaş çıkarttı?, ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü, Centcom paylaştı: Uçak gemisi İran'ın dibinde" sorularına cevap arandı.