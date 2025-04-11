11 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Arka Plan Videoları Türk askeri İsrail sınırına gidecek mi?
Türk askeri İsrail sınırına gidecek mi?

Türk askeri İsrail sınırına gidecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2025 02:35
A Haber’de 10 Nisan Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, "Türkiye İsrail'e hangi uyarılarda bulundu?, Türk askeri İsrail sınırına gidecek mi?, Türkiye-İsrail Suriye'de çatışır mı?, Trump: İran'ı gerekirse vururuz, ABD İran'ı bombalarsa ne olur?, ABD vs Çin: Tarihin en büyük savaşı mı?, ABD o harita yüzünden mi savaş çıkarttı?, ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü, Centcom paylaştı: Uçak gemisi İran'ın dibinde" sorularına cevap arandı.
Türk askeri İsrail sınırına gidecek mi?
Türk askeri İsrail sınırına gidecek mi?
Türk askeri İsrail sınırına gidecek mi?
Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine ’hırsız’ iması
Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine 'hırsız' iması
CHP’de tekrar Kılıçdaroğlu-Özel yarışı mı?
CHP'de tekrar Kılıçdaroğlu-Özel yarışı mı?
İmamoğlu soruşturmasından son detaylar A Haber’de
İmamoğlu soruşturmasından son detaylar A Haber'de
Putin’in elindeki büyük koz ne?
Putin'in elindeki büyük koz ne?
Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?
Çin ve ABD hangi savaşa hazırlanıyor?
Silah bırakma sürecine nasıl gelindi?
“Silah bırakma” sürecine nasıl gelindi?
Avrupa savaşırsa Türkiye ne yapacak?
Avrupa savaşırsa Türkiye ne yapacak?
Büyük katliamın ikinci aşaması mı?
"Büyük katliam"ın ikinci aşaması mı?
Trump hangi ülkelerin madenlerine çökecek?
Trump hangi ülkelerin madenlerine çökecek?
Helikopterle çarpışan uçakta kimler var?
Helikopterle çarpışan uçakta kimler var?
Yangına davetiye çıkaran ihmaller ne?
Yangına davetiye çıkaran ihmaller ne?
Daha Fazla Video Göster