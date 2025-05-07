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Kuruluş Osman'ın Yiğit Bey'i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe'nin memleketi...

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu atv'nin reyting rekortmeni dizisinin kadrosuna dahil olan Murat Kırantepe, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yiğit Bey karakterini canlandıran oyuncunun hayatıyla ilgili en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Murat Kırantepe kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:03
Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe’nin memleketi...

6 sezondur atv ekranlarında fırtınalar estiren "Kuruluş Osman" dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe’nin memleketi...

Reyting rekortmeni diziye, Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik, Onur Ayçelik ve Cengiz Coşkun'un ardından Mustafa Kırantepe de dahil oldu.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe’nin memleketi...

"Yiğit Bey" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı da yakın takibe alındı.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe’nin memleketi...

Kıratepe hakkında en çok sorgulanan soru ise memleketi oldu. İşte oyuncunun hayatı hakkında detaylar...

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe’nin memleketi...

BAKIN ASLEN NERELİYMİŞ!

29 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünya gelen Mustafa Kırantepe, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2003-2010 yılları aralığında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe’nin memleketi...

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş, Ulan İstanbul, Çukur dizilerinde rol olan Mustafa Kırantepe, Nasipse Adayız, Çarpışma, 10 Bin Adım, Metot, Üç Kuruş, Taçsız Prenses gibi filmlerle de beyazperdede yer aldı.

Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe’nin memleketi...

Öte yandan Kırantepe, kendisi gibi oyuncu olan Gülay Şenyüzlü Kırantepe ile 8 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.