Kuruluş Osman'ın Yiğit Bey'i bakın nereli çıktı! İşte Murat Kırantepe'nin memleketi...

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu atv'nin reyting rekortmeni dizisinin kadrosuna dahil olan Murat Kırantepe, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yiğit Bey karakterini canlandıran oyuncunun hayatıyla ilgili en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Murat Kırantepe kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...