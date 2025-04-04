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Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine ’hırsız’ iması

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine 'hırsız' iması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 04:20
A Haber’de 3 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan Arka Plan programında "Türkiye boykotu 'boykot' etti, CHP 'boykot' dedi ATV derbi maçı rekor kırdı, Darbelerin siyasi yüzü CHP şimdi neyin peşinde?, Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim, Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine 'hırsız' iması, Yolsuzluğu unutturup hedef saptırma planı, CHP neden yolsuzluk iddialarına yanıt vermiyor?, Beşiktaş kupaya veda etti Göztepe yarı finalde, İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?" sorularına yanıt arandı.
Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine ’hırsız’ iması
Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine ’hırsız’ iması
Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine 'hırsız' iması
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