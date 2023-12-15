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2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek?

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Giriş: 15.12.2023 00:28
A Haber’de 14 Aralık tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek? Bıden Erdoğan’dan ne talep etti? Erdoğan-Bıden ne konuştu? ABD İsrail konusunda yalnız mı kaldı? Gazze’den sıcak bilgiler: Sahada ne oluyor? Emeklilerin yeni maaşı ne olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte 15 Aralık 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...
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