A Haber’de 14 Aralık tarihinde yayınlanan Arka Plan’da gündeme damga vuran başlıklar ele alındı. Programda, "2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek? Bıden Erdoğan’dan ne talep etti? Erdoğan-Bıden ne konuştu? ABD İsrail konusunda yalnız mı kaldı? Gazze’den sıcak bilgiler: Sahada ne oluyor? Emeklilerin yeni maaşı ne olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte 15 Aralık 2023 tarihinde ekranlara gelen programın tamamı...

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