Aklın Yolu- İlk Türk astronot uzayda neler yapacak?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 19 Ocak 2024 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Yerel Seçimin nabzı: Basın mensubuna saldırıda muhalefet neden 3 maymunu oynuyor? İlk Türk astronot uzayda neler yapacak? Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Türkiye’nin uzay çalışmaları hangi aşamada? “ZAP”a kilit ne zaman, nasıl vurulacak? Fidan’ın uyardığı Bafel Talabani kim? Bu bahar ZAP’ta neler olacak? Bölgesel savaş, küresel savaş mı oldu? 31 Mart’ta neler olacak? Seçim haritasında hangi renkler değişecek? Seçim 2024: Şehir-İlçelerde kim ne yapacak? Beşiktaş ilçesi için çözüm planları ne? CHP- DEM ittifakı sahaya nasıl yansıyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı….

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