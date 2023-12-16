16 Aralık 2023, Cumartesi
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Aklın Yolu - Asgari ücret pazartesi belli olacak mı?
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 15 Aralık 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Asgari ücret pazartesi belli olacak mı? Emeklilerin yeni maaşı ne olacak? 2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek? Yüzde 40 mı, 45 mi, 50 mi, 55 mi? Asgari ücret diğer maaşları nasıl etkiler? ABD “CNN” silahını devreye mi soktu? ABD Netanyahu’nun sonunu mu hazırlıyor? 2024 daha büyük savaşların yılı mı olacak? Dünyanın “Yeni Normali” savaşlar mı?” sorularına yanıt arandı.