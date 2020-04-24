Son dakika haberi... Koronavirüslü günlerde otomobilinizi unutmayın! Uzman isim otoparktaki araçları bekleyen tehlikeleri anlattı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde çoğu vatandaş evde kalıp otomobillerini kapalı otoparklara veya sokağa bırakıp günlerce kullanmıyor. İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber canlı yayınında çalıştırılmayan araçlardaki riskleri anlatıp araç sahiplerine bazı ipuçları verdi.

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde çoğu vatandaş evde kalıp otomobillerini kapalı otoparklara veya sokağa bırakıp günlerce kullanmıyor. İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber canlı yayınında çalıştırılmayan araçlardaki riskleri anlatıp araç sahiplerine bazı ipuçları verdi.

İşte Büyükçınar'ın konuşmasının satır başları;

UZUN MÜDDET ÇALIŞMAMASI SORUN

Özellikle bazı ailelerde iki araba oluyor o bakımdan bir araba yedeğe çıkıyor. Uzun bir müddet çalışmaması tabi ki araba için sorun. Ama öncelikle park emniyetine alarak park etmek çok önemli ben onu özellikle kendi mahallem ve sitemden biliyorum. Bir iki hadise de söz konusu oldu boşta bırakılmış bir araç öndeki park etmiş bir araca çarptı. O bakımdan mutlaka viteste bırakmalarını ben öneriyorum kullanmadıkları araçlarını ve park tedbirlerini alarak eğer bir kaldırım varsa o tarafa doğru direksiyonu çevirerek park etmelerini ve el frenini çekmelerini öneriyorum bu çok önemli.

SOKAĞA PARK EDİYORSANIZ DİKKAT!

Bir de burada küçük bir ipucu vereyim. Eğer sokağa park ediyorsak bir ağacın altına park etmekten kaçınmakta fayda var çünkü mevsimsel olarak şu anda ağaç reçinelerinin boyaya ve cama ciddi bir biçimde zararları olabiliyor. Şunu da göz ardı etmesinler lütfen. Şu anda bu durumdan dolayı doğa gerçek sahiplerine verildi. Yani şu anda kuşlar yoğun bir şekilde aracımızın üzerine pisleyebiliyorlar. O bakımdan bunların da boyaya çok ciddi zarar verdiğini söyleyebilirim. Zaman zaman kontrol edip böyle bir durum varsa temizlesinler çünkü ciddi zararı var.

YAĞ TORTULARI YAPABİLİR



Bunun dışında uzun süre eğer kapalı veya açık bir yerde kalıyorsa aracımız uzun süre çalıştırmadığımız araçlarda yağ tortuları yapabilir yani kartere iner alta iner yağ. O bakımdan zaman zaman çalıştırmakta fayda var. Lastikleriniz inebilir tekrar binmeyi planladığımız zaman lastik kontrollerini mutlaka yapalım.

AKÜ İÇİN İPUCU

Aküsü boşalabilir aracın burada da eğer 2-3 ay kalacaksa araç akümüzü de sökebiliriz. Çok zor bir şey değil. Artı ve eksi kutubu hem renk olarak ayrılmış hem de üzerinde yazıyor. Ulaşılabilir. Çok uzun süre duracaksa tavsiye edebilirim. Aküyü kutup başlarının çıkarılmasıyla akünün bitmesi önlenebilir. Çıkarmaya da eksi kutbundan başlanmalı.

İKİ GÜNDE BİR ÇALIŞTIRIN

Genel olarak iki günde bir aracımızı çalıştırırsak çok iyi olur.